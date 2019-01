Fonte: Antonio Vitiello

Si potrebbe definire in queste ore l’addio di Antonio Donnarumma al Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il padre del portiere è infatti arrivato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera dopo che è saltata la trattativa con l’Olympiacos. Le parti cercheranno una sistemazione alternativa per l’estremo difensore.