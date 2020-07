tmw Milan, incontro tra Luan Capanni e la dirigenza: il brasiliano vuole partire in prestito

L'attaccante brasiliano Luan Capanni sta per incontrare la dirigenza del Milan per chiedere la cessione in prestito per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Venezia sarebbe interessato a lui, ma il diretto interessato vorrebbe un'esperienza all'estero.