TMW - Milan, inserimento per De Paul: la situazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un inserimento a sorpresa. Il Milan ci prova per Rodrigo De Paul, attaccante dell’Udinese che inevitabilmente in estate sarà uomo mercato. Ci pensa l’Inter concretamente anche se ancora non ha formulato un’offerta al calciatore, c’è il Napoli che studia la situazione. E ora alla lista delle pretendenti si aggiunge il Milan che potrebbe programmare un incontro nel mese di marzo per studiare la fattibilità dell’operazione. Derby di mercato, il Milan s’inserisce. Nel mirino c’è Rodrigo De Paul...