tmw Milan-Inter, sfida per Tonali. Il suo agente è a Milano

vedi letture

Sono giorni decisivi per Sandro Tonali. Il profilo è caldo sia per Inter che per il Milan, con il Brescia che cerca l'asta dai 35 milioni di euro di base. L'agente del giocatore, Giuseppe Bozzo, è a Milano e sono previsti incontri fra le parti. L'Inter è comunque in vantaggio.