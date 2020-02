vedi letture

tmw Milan-Juve, superati i 70mila biglietti venduti: sarà record

Sale la febbre per la gara di domani sera tra Milan e Juventus valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono infatti stati venduti tutti i biglietti per San Siro, a eccezione del settore ospiti che ha ancora qualche posto libero. Superati i 70mila tagliandi: sarà la semifinale di Coppa Italia con più pubblico di sempre.