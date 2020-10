tmw Milan, Kabak primo obiettivo per la difesa ma c'è distanza sulla valutazione: le ultime

Ozan Kabak torna ad essere uno degli obiettivi principali per la difesa del Milan, con Maldini e Massare che vorrebbero regalare un nuovo colpo a Pioli entro le 20 di lunedì, a maggior ragione dopo il passaggio del turno in Europa League. Al momento, stando a quanto da noi raccolto, c'è spero una notevole distanza sulle cifre del possibile affare: 15 milioni, che arriverebbero a 20 coi bonus, l'offerta del Milan, sensibilmente più alta invece la richiesta dello Schalke 04. Si continuerà a trattare ma con queste premesse l'affare non è destinato ad andare a buon fire: e per la retroguardia, i rossoneri hanno in lista anche Antonio Rudiger del Chelsea, sul quale c'è anche il Tottenham, e German Pezzella della Fiorentina,