TMW - Milan, Kessie escluso dai convocati: una scelta di Pioli

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non sarà sfuggita l'assenza di Franck Kessiè nella rosa del Milan che affronterà la Juventus: dopo una stagione da grande protagonista sotto Montella (e poi Gattuso), l'ivoriano non ha mai convinto fino in fondo e in questo momento è scivolato in fondo alle gerarchie del tecnico parmigiano. Fino ad oggi, probabilmente il punto più basso della sua avventura in rossonero, escluso per scelta tecnica dalla gara più attesa dell'anno: evidentemente la settimana di allenamenti fatta dall'ex Atalanta non è piaciuta allo staff tecnico.