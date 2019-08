TMW - Milan, Kessie: "Il futuro? La società non mi ha detto di andare via"

Fonte: Pietro Mazzara

Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, la vittoria di oggi contro il Brescia: “Se il campionato del Milan inizia oggi? No, abbiamo iniziato la scorsa settimana, abbiamo perso ma oggi era fondamentale vincere e l’abbiamo fatto”.

Sulle voci di mercato: “La società non mi ha mai detto di andare via, mi ha chiesto di rimanere e io sto molto bene qua. Voglio dare ancora di più per questa maglia. Quest’anno siamo tanti, ci sono anche gli ultimi acquisti. L’allenatore sta giocando con un modulo diverso rispetto alla scorsa stagione. Dobbiamo capire quello che vuole il mister e fare bene”.