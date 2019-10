Fonte: dall'inviato Pietro Mazzara

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha così parlato dalla zona mista di San Siro, al termine del pareggio per 2-2 contro il Lecce: "La mentalità è la prima cosa che ci ha chiesto il mister. Un po' abbiamo fatto vedere di essere cresciuti anche se quel gol subito all'ultimo minuto ci fa buttare via tutto. Dispiace tantissimo per il risultato".

Cosa cambia da Giampaolo a Pioli? "Abbastanza. Anche io dalla panchina nel primo tempo ho visto un Milan più deciso e più lucido, si vedeva che stasera volevamo vincere tantissimi. Il mister ha dato la fiducia a tutti e ci sentiamo molto bene con lui. Speriamo di continuare su questa strada, stasera il risultato è una delle poche cose negative".