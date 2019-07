TMW - Milan, l'Atalanta spinge forte per Laxalt

Fonte: Simone Lorini

© foto di Federico Gaetano

Come raccolto dalla redazione di TMW, l’Atalanta fa sul serio per Diego Laxalt. Il laterale uruguaiano è in uscita dal Milan e il club orobico nelle prossime ore potrebbe accelerare con decisione per accaparrarselo. Il giocatore è però valutato abbastanza dai rossoneri, circa 15 milioni di euro.