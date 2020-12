tmw Milan, l'infortunio di Ibra induce al cambio di strategia sul mercato: priorità alla punta

Le ultime notizie poco incoraggianti, riguardanti Zlatan Ibrahimovic, stanno inducendo il Milan a rivedere le strategie di mercato. Lo svedese, che ha già saltato 4 partite di campionato e 3 di Europa League per infortunio, mancherà almeno anche ai prossimi due appuntamenti. Per questo motivo Paolo Maldini e Ricky Massara spingeranno giocoforza per un centravanti che sia utile non solo nell'immediato, ma anche per il futuro. Questo non escluderà la ricerca di un difensore, con i rossoneri al lavoro sia su Simakan dello Strasburgo sia per Kabak dello Schalke 04. Entrmabi i giocatori hanno già dato il loro gradimento alla destinazione milanista, ma questo tipo di acquisto potrebbe essere fatto dopo quello dell'attaccante.