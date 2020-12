tmw Milan, la Curva Sud accoglie la squadra a San Siro: fumogeni e cori per i rossoneri

Grande accoglienza per i giocatori del Milan in arrivo a San Siro in vista della partita contro la Lazio. I tifosi rossoneri hanno infatti aspettato il pullman con fumogeni e cori, per incitare la squadra di Pioli a caccia dell'ultima vittoria del 2020. Di seguito il video di TuttoMercatoWeb.com.