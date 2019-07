TMW - Milan, la Juve non vorrebbe cedere Demiral. Preferirebbe Rugani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus non vuole cedere Merih Demiral, arrivato quest'estate dal Sassuolo e nel mirino del Milan per la prossima stagione. Il difensore, autore di una grande stagione in neroverde, è costato 18 milioni di euro. Una proposta per far traballare la muraglia dei bianconeri potrebbe aggirarsi intorno ai 40, ma l'idea - almeno per il momento - non è quella di privarsi di lui.

MEGLIO RUGANI - Così nelle gerarchie, dopo l'arrivo di De Ligt, la permanenza di Chiellini e Bonucci, è l'ex Empoli - che un anno fa rifiutò tutte le proposte, anche quella del Chelsea di Maurizio Sarri - a rischiare di essere sacrificato. Innanzitutto perché sarebbe una plusvalenza secca - oramai è a bilancio per poche centinaia di euro - e avrebbe una valutazione comunque discreta: su di lui sondaggi di Milan e Roma, entrambi alla ricerca di uno stopper, ma anche dell'Arsenal.