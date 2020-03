tmw Milan, le condizioni di Donnarumma: out dai convocati per i postumi del trauma alla caviglia

Gigio Donnarumma non sarà convocato per Juventus-Milan di Coppa Italia in programma domani sera. Il motivo è da ricondursi ai postumi del trauma distorsivo della caviglia sinistra che l’ha costretto ad uscire dal campo nella gara di Firenze. Pur essendo in miglioramento, il processo di guarigione non è ancora completato e necessita di un ulteriore periodo di cure. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico del club.