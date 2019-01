© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È più di un'idea, Allan Saint-Maximin, per il Milan. I dirigenti rossoneri stanno parlando con il club francese per cercare di trovare una quadratura: la richiesta è un prestito - molto - oneroso per il diritto di riscatto in estate. La valutazione del calciatore è di 25-28 milioni di euro: il Milan mette sul piatto 3 milioni, il Nizza ne chiede 6-8 per liberarlo.