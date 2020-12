tmw Milan, Leao in gruppo in vista dello Sparta Praga. Assenti Romagnoli e Calhanoglu

vedi letture

Dopo i buoni segnali di ieri, Rafael Leao si allenato regolarmente in gruppo nell'allenamento di stamattina a Milanello in vista dello Sparta Praga. Personalizzato per Ibrahimovic e Bennacer, mentre non hanno partecipato Romagnoli e Calhanoglu: probabilmente i due rimarranno a riposo nella sfida contro la formazione ceca.