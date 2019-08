TMW - Milan, Leao ripartito per il Portogallo. Duarte oggi a Milanello

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Dopo la firma e l'ufficialità Rafael Leao, nuovo attaccante del Milan, è ripartito per il Portogallo dove terminerà il suo periodo di vacanze prima di far ritorno a Milano dove inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni.

Duarte a Milanello - Il difensore brasiliano Leo Duarte oggi scenderà invece in campo a Milanello per poi partire per il Brasile. Il giocatore tornerà a inizio della settimana prossima. Tutti gli altri sono presenti alla seduta, a eccezione di Kessie e Bennacer.