tmw Milan, legali di Boban al lavoro per l'addio. Non sarà una separazione "morbida"

I legali di Zvonimir Boban e quelli del Milan sono al lavoro, già da ieri per trovare la quadra numerico sullo scioglimento del contratto dell'attuale Chief Football Officer rossonero: non si va verso una separazione "morbida", visto che il croato ritiene di aver subito ingerenze nel proprio lavoro da parte di Gazidis e non sembra intenzionato a venire incontro alla società per quanto riguarda la penale dovuta per l'addio anticipato. Tutta da capire invece resta la posizione di Paolo Maldini: Elliott non vorrebbe privarsene, ma la scelta Giampaolo pesa sul suo giudizio e lui stesso vorrebbe avere un ruolo centrale in ambito tecnico.