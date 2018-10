TMW - Milan, Leonardo: "Donnarumma non è una promessa ma già realtà"

Fonte: dagli inviati a Montecarlo, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Leonardo, direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan, parla di Gianluigi Donnarumma: "Non è più una promessa ma una grande realtà, essendo il portiere della Nazionale italiana. Come tanti giocatori del Milan ha vissuto alti e bassi, riflessi di una situazione non semplice anche a livello societario. Le sue potenzialità si vedono in tanti momenti, deve cercare la costanza ma ha tanto tempo davanti a sé".