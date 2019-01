TMW - Milan, Leonardo traballa. Nella short list c'è Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La posizione di Leonardo al Milan è sempre più traballante. Gli ultimi avvenimenti, con un Milan che è sì al quinto posto ma che è uscito anzitempo dall'Europa e ha problemi abbastanza chiari, dalla classifica a Higuain, stanno spingendo la dirigenza a giorni di riflessione per capire quale possa essere la scelta migliore. Gazidis in questo senso gioca un ruolo fondamentale, al di là dei risultati.

FILOSOFIA MONCHI - Così, negli ultimi tempi, i vertici rossoneri stanno guardando con occhio particolarmente interessato alla situazione di Monchi. Sul filo del rasoio in autunno, lo spagnolo potrebbe lasciare a fine anno. con più di una società che è interessata, dal Paris Saint Germain a un evocativo rientro a Siviglia. L'attuale momento milanista induce a cercare un dirigente che sia abile con plusvalenze e ricerca giocatori, anche per evitare problemi economici dopo le imposizioni del fair play finanziario dalla Uefa. Insomma, l'andaluso è nella short list per diventare uno dei prossimi dirigenti del Milan.