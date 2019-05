TMW - Milan, Leonardo: "Tre partite e mille problemi. La squadra è stanca"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Siamo a 4 punti dall'Inter, alla fine possiamo dire tutto e la realtà è questa. Siamo ancora qui, abbiamo tre partite e mille problemi". Dopo la vittoria sul Bologna, parla Leonardo. Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan commenta così il momento dei suoi: "La squadra è stanca? Certo che sì, ha vissuto tutto questo: è normale che sia stanca. Poi vedi Abate e Zapata, sono cose belle da vedere. Anche la gente: c'era un sacco di gente, come già in altre occasioni. Sono tante cose positive, di cui alla fine siamo contenti. Certo, se pensiamo al Milan che vinceva tutto saremo sempre insoddisfatti. Però oggi va così. Siamo anche limitati dal fair play finanziario. Io capisco che voi vi arrabbiate perché parliamo poco, ma siamo dell'idea che tante spiegazioni non servano".

Cosa gestirete il caso Bakayoko?

"Se dici una cosa ci sono 40 mila interpretazioni e non sai più cosa hai detto prima. Cerchiamo dei momenti, di fare i conti quando c'è qualcosa da dire. Come ho detto, tutti i nostri provvedimenti li prendiamo internamente. Non possiamo fare processi. Bakayoko è stato bersagliato anche troppo, ci sono state cose evidenziate troppo in pubblico. Non dev'essere carino vivere quello che sta vivendo lui".

Sicuramente prenderete dei provvedimenti.

"Io di questo non parlerò. Quest'anno ne sono successe tante: alcune le avete sapute, altre no perché sono provvedimenti interni. La linea della società la capisci ogni volta che succede una cosa, e loro capiscono. Questa è una squadra in costruzione, è la seconda più giovane del campionato se giocano quelli che da gennaio a marzo hanno vinto tante partite. È una squadra che non è mai partita per dire che devono arrivare quarti e andare in Champions. Ci sono tante novità anche per loro, piano piano qualcuno arriverà e qualcuno andrà. La cosa che devono capire è l'importanza della società. Poi c'è il nostro CEO che è molto vicino a noi: le cose che facciamo sono state sempre condivise, anche gli interventi. Non vengo qui a raccontare che è tutto bello. Questa squadra ha dei buchi, ci mancherebbe".

Le prossime scadenze con l'UEFA?

"Ci sono tanti incontri. È una cosa di cui si occupa il nostro CEO, non stiamo a dire quando. Sono tentativi di capire. Poi, che noi abbiamo un bilancio molto negativo lo sapete: è pubblico".

Cosa chiedono?

"Fondamentalmente, dobbiamo arrivare al punto di pareggio nel 2021. Ricorso al TAS? Sì, ma è molto complicato e per questo non voglio entrare nello specifico. È evidente che non si potranno fare grandi interventi".

Può cambiare qualcosa?

"Dipende, anzitutto dall'ingresso in Champions. Poi magari nuovi introiti, sono tutte cose su cui non entrerei. Io penso che verso la fine del campionato ci sarà maggiore chiarezza, poi lo potremo spiegare anche a voi".

Gattuso più reattivo nel derby delle ciabatte con Seedorf.

"Era diverso. Lì era stato espulso (proprio Gattuso, ndr). Seedorf in quel momento lì mi disse 'Sono nato pronto'".