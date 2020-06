tmw Milan, lo Charleroi punta al rinnovo del prestito di Tsadjout: la situazione

Futuro da scrivere per Frank Tsadjout. Lo Charleroi punta al rinnovo del prestito dell’attaccante classe 99 di proprietà del Milan. Contatti in corso tra le parti. Ma sullo sfondo vanno registrati interessamenti da Le Havre e Cittadella. Giorni caldi per Tsadjout. E in Belgio pensano alla riconferma...