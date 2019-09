Fonte: Antonio Vitiello

Andrè Silva all'Eintracht Silva, tutto confermato. Superati i problemi tra il lusitano e il club tedesco legati alle sue condizioni fisiche: secondo quanto da noi raccolto in questi minuti, lo scambio con Ante Rebic si farà, trattasi di una operazione chiusa. Tanto che il croato è attualmente in sede per la firma sul contratto con la sua nuova squadra e tutti i riti che seguiranno, come foto e interviste. Ufficialità attesa a brevissimo, visto che in Germania la deadline per gli acquisti è fissata per le 18.