Fonte: da Casa Milan, Antonio Vitiello

E' arrivato pochi istanti fa a Casa Milan Alessandro Lucci, tra gli altri procuratore di Suso e di Davide Calabria. In sua compagnia l'ex rossonero Serginho: la stella brasiliana è ora collaboratore dello stesso Lucci nell'agenzia WSA. Insieme discuteranno dei due giocatori in rosa (per Suso si valutano possibilità all'estero, per Calabria il rinnovo, ndr), da non escludere che sul tavolo ci sia anche la possibilità di discutere anche di talenti dal Brasile e non solo.