tmw Milan, lunedì i tamponi e martedì l'inizio degli allenamenti: via alla nuova stagione

In attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic sarà del gruppo, lunedì inizierà la stagione del Milan di Stefano Pioli: solo tamponi per i giocatori nel rispetto dei protocolli sanitari, poi i giocatori andranno via. Martedì allenamento al mattino per chi ha esito negativo ai tamponi. Non è prevista attività stampa sempre per le restrizioni dovute al coronavirus.