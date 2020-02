vedi letture

tmw Milan, Maldini: "Meritavamo la vittoria. Ibra e Theo saltano il ritorno? Saremo sempre 11"

Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, al termine della partita di questa sera contro la Juventus: «Siamo soddisfatti della prestazione. Meritavamo la vittoria, ma contro una squadra come la Juventus di grande qualità può succedere di non riuscirci. Siamo delusi per il risultato, ma negli occhi rimane la prestazione».

Sull'arbitraggio

«Dopo una partita del genere preferisco non parlare dell’arbitro, ma soffermarmi sulla prestazione della squadra».

Sul post derby

«Dopo il derby, abbiamo visto una gara ancora migliore. In questa squadra è cambiato lo spirito, non si può dire nulla».

Ibrahimovic e Théo Hernandez saranno assenti al ritorno per squalifica

«Abbiamo tanti giocatori, a Torino ne avremo undici».