Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Paolo Maldini e Ivan Gazidis non sono più a Casa Milan. Non sono stati sciolti i dubbi sulla scelta dell'ex capitano rossonero, a cui l'ad del Milan ha proposto un ruolo più operativo nel club e nelle vicende di calciomercato. C'è attesa per il comunicato della società meneghina, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.