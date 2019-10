TMW - Milan, Maldini sotto osservazione: Elliott non felice dell'operato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è un bel clima, al Milan. Perché gli strascichi delle ultime settimane, con l'apice dell'esonero di Marco Giampaolo - all'indomani della vittoria contro il Genoa - e la querelle Spalletti-Pioli, non hanno soddisfatto i vertici di Elliott, tanto da far finire la lente d'ingrandimento sopra l'operato di Paolo Maldini, il più longevo dopo l'addio di Leonardo, in carica dal 5 agosto del 2018 e responsabile di alcune delle scelte, compreso il difendere il tecnico dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

SCELTA DI BOBAN - La mossa di esonerare l'allenatore è stata fatta dal croato, dopo l'incapacità di reagire mostrata nelle ultime partite. La classifica non è buona, ma nemmeno raggelante, perché con una vittoria con il Lecce potrebbe bastare per riprendere una discreta media punti, anche se il ciclo non è semplice con Roma, Lazio e Juventus. Dal punto di vista dirigenziale Boban ha ancora alcune carte da giocarsi, non avendo preso parte alla scelta dell'allenatore e limitando la propria influenza al Milan negli ultimi tre (non certo ottimi) mesi. Quindi, almeno per ora, non è a rischio.

BILANCIO NON AIUTA - Il fatto che il Milan, poi, abbia ascritto un rosso record per il proprio fatturato non gioca a favore: nelle ultime due settimane le notizie arrivate non sono state buone, sotto nessun punto di vista. Potevano essere due notizie attese, certo non di queste dimensioni, che hanno gettato benzina sul fuoco.