TMW - Milan, mancano alternative valide a Gattuso. Cercasi traghettatore

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sembrerebbe paradossale, ma nessuno vuole la panchina del Milan. Almeno per sei mesi, perché i rossoneri sono alla ricerca di un profilo del genere, in grado di abbinare qualità tecnica a pretese modeste, senza così pregiudicare il bilancio della prossima stagione. È anche il motivo per cui Gennaro Gattuso sta continuando a rimanere in sella, nonostante l'eliminazione in Europa League contro l'Olympiakos, oltre ai tre punti nelle ultime quattro gare.

WENGER CHIEDE 2 ANNI E MEZZO - Il primo nome di Gazidis è quello dell'alsaziano, ma il problema è che chiede garanzie, sia dal punto di vista tecnico - un mercato importante - oltre che quelle contrattuali, circa 30 mesi di contratto. Possibile mediare e arrivare a 18, ma la forbice continua a esserci, con parecchia distanza.

CERCASI TRAGHETTATORE - Così le alternative scarseggiano, anche per chi, come Donadoni o Guidolin, potrebbero essere profili interessanti e interessati. Tutti quanti chiedono almeno la conferma in caso di arrivo al quarto posto, il Milan preferirebbe sei mesi secchi per poi cominciare con un big a partire da giugno. A patto che tutto non precipiti già da domani.