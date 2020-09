tmw Milan, manovre a centrocampo: Anguissa è un'opzione, Spezia in pressing su Pobega

Manovre a centrocampo per il Milan. Secondo quanto raccolto da TMW, André Zambo Anguissa del Fulham è una delle opzioni valutate attualmente dai rossoneri per rinforzare la mediana, mentre in uscita il giovane Tommaso Pobega andrà con ogni probabilità a maturare esperienza in una squadra neo-promossa. Lo Spezia, proprio in tal senso, è in forte pressing sul classe '99.