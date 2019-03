© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il responsabile del settore giovanile del Milan, Mario Beretta, ha parlato di Raoul Bellanova, difensore destro di proprietà del Bordeaux ma in prestito, fino al termine della stagione, in rossonero. "È chiaro che sia un calciatore con grandi qualità, prospettive, è un punto fermo della Nazionale. L'anno scorso ha fatto l'Europeo di altissimo livello, indubbiamente ha capacità tecniche e fisiche notevoli, è ancora giovane e deve crescere. Ha margini di miglioramento importanti, li sta dimostrando in Primavera, dove la squadra sta facendo fatica: lui, come altri, si sta mettendo in mostra. È un profilo interessante, altrimenti non lo avrebbe comprato il Bordeaux".