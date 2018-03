TMW - Milan, Mirabelli: "Vogliamo aprire un ciclo con Gattuso"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

Aprire un ciclo con Gennaro Gattuso allenatore del Milan? Idee chiare per Massimiliano Mirabelli, ds rossonero: "Assolutamente. Noi siamo in grande sintonia, io, Fassone e Gattuso: stiamo lavorando per aprire un ciclo con lui. Riteniamo che sia l'allenatore giusto per quello che dovrà essere un Milan protagonista nei prossimi anni".