Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Mateo Musacchio ha parlato in zona mista dopo la sfida persa ai rigori con il Manchester United. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Il Manchester United ha grandi giocatori, inizieranno fra poco il campionato e sono in forma. Abbiamo fatto una grande partita, a tratti abbiamo dominato e questo è importante. Bonaventura? Sono davvero contento, oggi è tornato a giocare dopo tantissimo tempo: è un grandissimo giocatore. Mi aspetto una grande stagione, stiamo lavorando tanto per fare un buon campionato.