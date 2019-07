TMW - Milan, niente test per Krunic e André Silva: lavoro personalizzato

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella prima amichevole stagionale che il Milan sta disputando in questi minuti contro il Novara, non è presente, né in campo né in panchina, André Silva. Il giocatore sta svolgendo un lavoro personalizzato, visto che non è al meglio della condizione fisica. Stesso discorso per Rade Krunic, che si sta allenando a parte.