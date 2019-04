TMW - Milan, no al Boca per Biglia. Ci sono OM e Hebei Fortune

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia non tornerà in Argentina. Nei giorni scorsi il Boca Juniors ha richiesto il centrocampista, ricevendo però un no da parte del Milan. I rossoneri lo hanno a bilancio a 6 milioni di euro e non hanno intenzione di effettuare una minusvalenza: gli Xeneizes lo vorrebbero gratis. Sono altre due i club, però, su Biglia: uno è l'Hebei Fortune - che offrirebbe un triennale da 6 milioni di euro annui - che non incontra però le preferenze dell'argentino che ha l'idea di rimanere in Europa. L'altro è l'Olimpyque Marsiglia, che ha pronto quattro milioni annui per tre stagioni, ma non ha ancora inoltrato offerta al Milan. Per questo Leonardo, almeno per il momento, preferirebbe cederlo in Cina.