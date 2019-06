Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

Giornata interlocutoria in casa Milan. Paolo Maldini ha appena lasciato la sede del club rossonero e con Ivan Gazidis a Malta per partecipare all'Assemblea ECA tutti gli annunci - dal nuovo allenatore (Marco Giampaolo), passando per Boban e il ds - slittano a questo punto alla prossima settimana.