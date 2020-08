tmw Milan, non solo Tornali: anche oggi contatti per sbloccare il ritorno di Bakayoko

Il Milan, che ha fatto anche un tentativo per Sandro Tornali, oggi ha proseguito i contatti col Chelsea per sbloccare l'arrivo di Tiemoué Bakayoko, giocatore che non sarebbe quindi alternativo al bresciano. Stefano Pioli ha fatto presente di volere a disposizione quattro titolari per il centrocampo e il francese dunque potrebbe non essere l'ultimo arrivo in mezzo. La trattativa per l'ex Monaco è in stato avanzato, così come quella col Real Madrid per Brahim Diaz: il giocatore è vicino e dovrebbe sostituire numericamente lo svincolato Jack Bonaventura.