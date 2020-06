tmw Milan, nuovo controllo per Ibra: possibile rientro con SPAL o Lazio

Altro controllo medico per Zlatan Ibrahimovic, dopo l'infortunio riportato al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo alla ripresa. Il recupero dello svedese procede bene ed è verosimile il suo rientro per la sfida contro la SPAL del 1 luglio o al massimo per quella contro la Lazio di tre giorni più tardi.