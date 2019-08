Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo incontro in sede Milan tra i dirigenti del club rossonero e Alessandro Lucci, procuratore dello spagnolo Suso. Nonostante le dichiarazioni dell'allenatore Marco Giampaolo, il calciatore ex Liverpool resta in vendita ma andrà via solo per un'offerta da almeno 30 milioni di euro.

L'orientamento della società e del calciatore è comunque quella di non restare con l'attuale contratto in scadenza nel 2022: in caso di mancata cessione, quindi, si proverà a trovare un accordo per il rinnovo del contratto.