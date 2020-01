© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tariq Lamptey, talento classe 2000 dell'Academy del Chelsea, è in scadenza coi Blues. Il terzino è uno dei migliori della Generazione Z e ha un'offerta sia da parte del Milan che dal Lille per prenderlo a zero in estate. Lamptey vuole giocare tra i big, è attratto dal Milan ma in Inghilterra ha offerte per prenderlo subito. 5 milioni di sterline sul tavolo da Brighton, Sheffield United e Crystal Palace.