TMW - Milan, oggi il sì di Maldini. Giampaolo il nome del nuovo allenatore

Fonte: dai nostri inviati, Pietro Mazzara e Antonio Vitiello

Giornata importante per il Milan. Oggi, nella sede dei rossoneri, arriverà il sì di Paolo Maldini per il ruolo di direttore tecnico e subito dopo partiranno le grandi manovre per arrivare al prossimo allenatore. Tutto lascia pensare che sarà Marco Giampaolo a sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione e la dirigenza si metterà al lavoro per chiudere l'accordo con il tecnico il prima possibile.