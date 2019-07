Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Dejan Lovren continua ad essere nei pensieri del Milan, un obiettivo per la difesa in vista della prossima stagione. Nella giornata odierna, infatti, Giuseppe Riso ha fatto visita alla sede rossonera per proseguire il dialogo con Paolo Maldini in merito al difensore croato del Liverpool (classe '89).