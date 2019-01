TMW - Milan, opzionato Osimhen per l'estate: i dettagli

Fonte: Alessio Alaimo

Il Milan ha opzionato Victor Osimhen, esterno del Wolfsburg (ma in prestito al Charleroi, che ha un diritto di riscatto a 3 milioni), per la prossima estate. L'esterno nigeriano potrebbe arrivare a luglio con i rossoneri che lo prenderebbero sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Il giocatore non è potuto arrivare subito perché il club milanista non ha caselle extracomunitarie libere da poter sfruttare subito.