tmw Milan, ottime notizie per Pioli: Ibrahimovic è finalmente tornato in gruppo

Ottime notizie per Stefano Pioli, che in vista della sfida al Sassuolo potrebbe recuperare giocatori fondamentali per la causa rossonera: stamattina seduta con la squadra per Ibrahimovic e Theo Hernandez, mentre si è allenato ancora in modo personalizzato Simon Kjaer. Per i primi due convocazione quasi scontata, da vedere se il tecnico parmigiano deciderà di rischiarli dal primo minuto.