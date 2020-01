TMW - Milan, Paquetà ha chiesto e ottenuto di non essere convocato

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Lucas Paquetá, centrocampista del Milan, ha chiesto e ottenuto di non essere convocato per la sfida al Brescia: il giocatore, stando a quanto da noi raccolto, ha riferito a Pioli e alla società di non essere sereno e in conseguenza di questo, e con il mercato ancora aperto, la sua avventura in rossonera si avvicina alla sua conclusione. A un anno e un mese dal suo arrivo in Italia, per 38 milioni di euro, dal Flamengo, il brasiliano non sente più la fiducia che l'aveva portato a scegliere i rossoneri. Una scelta, quella della mancata convocazione, peraltro avallata dallo stesso mister Pioli.

ANSIA DA MERCATO - E' di stamattina la notizia, diffusa da La Repubblica, di una visita del brasiliano alla clinica La Madonnina per dei controlli in seguito ad una leggera tachicardia, sembra proprio figlia dello stesso e dello stato d'ansia per il difficile ambientamento a Milano, dove l'arrivo di Pioli non ha assolutamente aiutato. Ma c'è di più del campo: pochi amici e poca vita sociale, così il giocatore ha chiesto all'agente Eduardo Uram, che nella giornata di ieri si è recato a Casa Milan per provare a sbloccare la sua cessione.