tmw Milan, passi avanti per Simakan: si tratta con lo Strasburgo, la situazione

Milan al lavoro sul mercato. La prima scelta per la difesa è Mohamed Simakan dello Strasburgo. Valutazione del club 20 milioni, si lavora per trovare un’intesa intorno ai 15 con i bonus. Il classe 2000 è il primo nome in casa rossonera, passi avanti e nuovi contatti previsti a breve per chiudere già a gennaio. C’è l’intesa con il giocatore sulla base di un quinquennale ma manca quella con il club, che potrebbe arrivare a giorni. Parti al lavoro per trovare l’accordo, il Milan ha scelto Mohamed Simakan per rinforzare la difesa.