TMW - Milan, Pecorino in sede: il classe 2001 arriva in prestito dal Catania

Fonte: Antonio Vitiello

Emanuele Pecorino è arrivato poco fa a Casa Milan per definire il proprio passaggio in rossonero e firmare l'accordo col club milanista. L'attaccante classe 2001 arriva dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto. I siciliani, in caso di acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri, si è riservata una percentuale sulla futura rivendita.