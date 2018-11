© foto di Federico Gaetano

Il portiere classe 2000 Alessandro Plizzari dovrebbe lasciare il Milan in prestito a gennaio. In estate, con la vecchia dirigenza, il promettente estremo difensore rossonero fu a un passo dall'addio sempre a titolo temporaneo, ma la trattativa col Padova si arenò dinanzi alla richiesta del club rossonero di inserire nell'accordo un numero minimo di presenze.

Poi il passaggio da Fassone-Mirabelli a Leonardo-Maldini, con i discorsi per Plizzari che sono passati in secondo piano. Però il portiere che al Milan è chiuso dai fratelli Donnarumma e Reina ha la necessità di portare avanti il suo percorso di crescita. E, per questo motivo, l'entourage del ragazzo si sta già muovendo per un prestito a gennaio.