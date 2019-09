Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Imago/Image Sport

Non solo un inserimento, ma un vero e proprio sorpasso. Secondo quanto da noi raccolto, Ante Rebic sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Milan. Sono in corso proprio in queste ore i contatti tra i rossoneri e l'entourage dell'attaccante dell'Eintracht Francoforte, che non l'ha convocato per la sua ultima partita e potrebbe "accontentarsi" di 25 milioni di euro più bonus in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. L'intesa è vicina, Rebic può tornare in Serie A.