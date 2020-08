tmw Milan, per Reina stop alla trattativa col Valencia. Si fa sotto la Lazio

vedi letture

Il ritorno nella Liga era la sua priorità ma il Valencia prima di chiudere un altro portiere deve liberare Cillessen e per Pepe Reina potrebbero nuovamente spalancarsi le porte della Serie A. Stando a quanto da noi raccolto infatti il giocatore tratta con la Lazio, a caccia di un vice affidabile per Strakosha. In attesa di buone notizie dalla Spagna, l'iberico valuta anche la permanenza in Italia dunque.